Segun replaces Maitland for Worcester

Saracens have been forced into a change for this afternoon’s Gallagher Premiership clash against Worcester Warriors.

Sean Maitland has been ruled out due to injury and will be replaced on the wing by Academy graduate Rotimi Segun.

Saracens team to play Worcester Warriors at Allianz Park:

15 Elliot Daly (5)

14 Rotimi Segun (23)

13 Alex Lozowski (102)

12 Brad Barritt © (252)

11 Alex Lewington (39)

10 Owen Farrell (197)

9 Richard Wigglesworth (240)

1 Mako Vunipola (165)

2 Jamie George (224)

3 Titi Lamositele (85)

4 Maro Itoje (117)

5 Will Skelton (72)

6 Nick Isiekwe (78)

7 Ben Earl (53)

8 Billy Vunipola (108)

Replacements

16 Jack Singleton (7)

17 Richard Barrington (181)

18 Vincent Koch (73)

19 Joel Kpoku (22)

20 Jackson Wray (238)

21 Ben Spencer (167)

22 Manu Vunipola (15)

23 Duncan Taylor (123)

Saracens caps in brackets